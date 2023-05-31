سيول تنشر صورا لحطام "الصاروخ الفضائي"
أعلن الجيش الكوري الجنوبي "أنه يعمل على انتشال حطام" يُعتقد أنه لجزء من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي تجسسي في المدار، لكنه سرعان ما تحطم في البحر، اليوم الأربعاء.
ونشر الجيش صورا للحطام الذي تم انتشاله من البحر، ظهر فيها هيكل معدني اسطواني كبير بداخله بعض الأنابيب والأسلاك.
وقال الجيش إنّه انتشل هذا الحطام من البحر على بُعد 200 كيلومتر غرب جزيرة "إيوشيونغ" التي تقع قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي"، في خطوة فعّلت لفترة وجيزة أنظمة الإنذار في منطقة أوكيناوا اليابانية، وأثارت ارتباكاً في سيول، حيث أصدرت سلطات المدينة عن طريق الخطأ أمراً للسكّان بإخلاء أماكنهم.
وعلى إثره، أدانت كل من واشنطن وطوكيو، بشدة، إطلاق بيونغ يانع قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
وأعلن البيت الأبيض أنّه "يدين بشدّة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً، قالت إنّه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّراً من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات".
كما أعلنت اليابان أنّ كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح الأربعاء "صاروخاً بالستياً"، فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار وتحطّم في البحر.