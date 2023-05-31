سيول تنشر صورا لحطام "الصاروخ الفضائي"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي "أنه يعمل على انتشال حطام" يُعتقد أنه لجزء من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي تجسسي في المدار، لكنه سرعان ما تحطم في البحر، اليوم الأربعاء.

ونشر الجيش صورا للحطام الذي تم انتشاله من البحر، ظهر فيها هيكل معدني اسطواني كبير بداخله بعض الأنابيب والأسلاك.

وقال الجيش إنّه انتشل هذا الحطام من البحر على بُعد 200 كيلومتر غرب جزيرة "إيوشيونغ" التي تقع قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.