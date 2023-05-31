سول: كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا إلى الفضاء
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي"، في خطوة دفعت بسلطات سيول إلى إطلاق دعوة لسكّان العاصمة للاستعداد لإخلاء منازلهم.
وسُمع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء سول، في نحو الساعة (21:32 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، حيث أصدرت المدينة تحذيرًا طالبت فيه المواطنين بالاستعداد للإخلاء المحتمل.
وفي طوكيو، أصدرت الحكومة اليابانية، تحذيرًا طارئًا لسكان مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، قائلة إن "صاروخًا أُطلق من كوريا الشمالية".
وقال مكتب رئيس الوزراء، في تحذير على "تويتر" بثّته محطة "إن إتش كي" التلفزيونية العامّة "إطلاق صاروخ.. كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً.. من فضلكم احتموا داخل المباني أو تحت الأرض".
وكانت بيونجيانج، قد أعلنت أنها ستطلق أول أقمارها الصناعية للاستطلاع العسكري، بين 31 مايو/ أيار و 11 يونيو/ حزيران، لتعزيز مراقبة الأنشطة الأمريكية.