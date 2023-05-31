سول: كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا إلى الفضاء

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي"، في خطوة دفعت بسلطات سيول إلى إطلاق دعوة لسكّان العاصمة للاستعداد لإخلاء منازلهم.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء سول، في نحو الساعة (21:32 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، حيث أصدرت المدينة تحذيرًا طالبت فيه المواطنين بالاستعداد للإخلاء المحتمل.