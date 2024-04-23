"الرعب النووي".. سلاح الغرب الأخير في مواجهة روسيا

لطالما كانت الجبهة الأكثر توتراً على مدى عامين ونيّف وربّما تحمل في طياتها محرقةً لا مثيل لها في التاريخ الحديث ..

الحرب الروسية الأوكرانية تأخذ منحًى تصعيدياً .. والفاعلون فيها يستعدون لسيناريو الحرب النووية أكثر من أي وقت مضى ..

فبالتوازي مع إعلان حزمة المساعدات الأمريكية الضخمة لأوكرانيا .. الرئيس البولندي يتحدث عن خطة ردع نووي تصبّ الزيت على النار ..

أندريه دودا الرئيس البولندي الداعم بقوة لكييف أكد استعداد بلاده العضو في حلف الناتو لنشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر الحلف تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا وجيب كالينينغراد.

دودا عبّر عن قلقه حيال تلك الجبهة وشدد على أن موسكو تقوم بشكل متزايد بتعزيز التواجد العسكري في كالينينغراد وفي الآونة الأخيرة قامت بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا" .. وهذا ما أكده الرئيس الروسي صراحةً في يونيو 2023.

الكرملين ردّ بقوة على إعلان وارسو استعدادها لنشر أسلحة نووية على أراضيها، وتوعد باتخاذ تدابير جوابية فورية، فيما حملت تصريحات أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نبرة متشائمة حول ما وصفه بـمخاطر استراتيجية جدية على صعيد اتساع الخطر النووي ..

العالم يتأرجح بشكل خطير، فهل أصبح على شفى حرب نووية كبرى يتساءل مراقبون؟.

هناك من يرى أن حلفاء كييف الغربيين أشهروا خطة الرعب النووي كسلاح أخير في وجه روسيا التي تتمدد في الأراضي الأوكرانية .. بينما تقف كييف عاجزةً أمامها ..