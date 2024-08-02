لوّن الدراما السورية بريشة اختزلت هموم الناس عبر أعمال شكلت ما يُعرف بـ"لمة العيلة" في سوريا حول الشاشة الصغيرة، يغادر اليوم الكاتب السوري-الفلسطيني حسن سامي يوسف عتبة الألم، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، حاملًا معه إرثًا أدبيًا لا تمحوه السنين.

درس السيناريو في المعهد العالي للسينما في موسكو، قبل أن يعود إلى دمشق في ستينيات القرن الماضي، ويبدأ مسيرته الفنية كاتبًا وممثلًا، اعتلى خشبة المسرح في بداياته، لكنه سرعان ما وجد في قلمه السبيل ليحاكي الواقع بجودة عالية، شكل مع المخرج السوري الراحل حاتم علي لوحة فن قلّ مثيلها، ولطالما حُكم على العمل بالنجاح إذا ما اجتمع الثنائي، حتى قبل عرض العمل.

الندم والغفران، زمن العار ونساء صغيرات، أعمال تنعي "أيامنا الحلوة"، وكلها مشاهد بلور فيها الراحل قصة حياة الشارع السوري، معه تكشفت أولى إمكانيات النجم العربي "تيم حسن" في مسلسل "الانتظار" بشخصية عبود، التي يراها البعض أفضل ما قدم الممثل السوري، قلّب المواجع بصورة فنية تناولت الألم بلغة الفن، كيف لا وهو رجل "أسرار المدينة"؟

دخل السينما كاتبًا بأعمال أشهرها يوم في حياة طفل، بوابة الجنة، وامتلك عددًا من الإصدارات الروائية بعنوان عتبة الألم، وعلى رصيف العمر، والأخير عمل تملص منه منتجو التلفزيون عام 2023، بحجة غياب "الأكشن" في العمل، بعد 6 سنوات توقف فيها قلم حسن سامي يوسف عن العزف، وتحديدًا منذ عام 2017، أما عن الأسباب فيقول الراحل: أنا عاطل عن العمل، لكنني لن أكتب للتلفزيون يومًا "شيئًا لا يشبهُنا".