مواليد غزة الجدد.. إبصار للحياة أم للموت؟

نساء غزة الحوامل، والأطفال حديثو الولادة، في وضع يفوق التصور.

لا تكاد تُسمع أصوات البكاء الأول لمواليد غزة الجدد، وسط ضجيج القصف، وإطلاق النار المتبادل.

و كل 10 دقائق يرى مولود النور وفقًا لمنظمة "اليونيسف"، ونحو 20 ألف طفل وُلدوا خلال الحرب.

المتحدثة باسم "اليونيسف" تيس إنغرام، روت مشاهد ووقائع قاسية بعد عودتها، مؤخرًا، من زيارة إلى غزة، من بينها أمهات نزفن حتى الموت، وكذلك إجراء عمليات ولادة قيصرية لـ6 نساء حوامل متوفيات.

الأمهات أيضًا يواجهن خطر الإجهاض، والولادة المبكرة والصدمات النفسية، فلارعاية طبية، ولا تغذية قبل وأثناء وبعد الولادة.

تيس إنغرام وصفت ما يحدث بـ"الكابوس" ، ودعت لتحرك دولي عاجل لإنقاذ المواليد وأمهاتهم.