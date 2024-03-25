داعش قتل زوجها.. امرأة عراقية تحوّل ألمها إلى أمل للآخرين

من رحم المعاناة يولد الأمل.. صباح الجوعاني امرأة عراقية ابنة مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين

قتل زوجها على يد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، خلال الأحداث التي شهدتها البلاد وسيطرة تنظيم داعش على المحافظات الغربية.

معاناة كبيرة عاشتها صباح بعد فقدان والد أبنائها الخمسة لكنها بقيت تكافح من أجل رعاية أبنائها وتربيتهم وأخذت على عاتقها العمل على مساعدة الفقراء والأيتام مهما كانت الموارد المتاحة، إما بتوزيع المساعدات المالية أو السلل الغذائية.

رغم تعرضها للكثير من الانتقادات من قبل المجتمع لم تتراجع صباح، وبقيت تكافح لتحقيق هدفها..

عملت كناشطة مدنية لمساعدة المحتاجين والفقراء بجمع التبرعات وبمساعدة مجموعة من الشباب شاركت بتنظيم فريق " القادسية " لمساعدة الفقراء خلال فترة انتشار جائحة كورونا.. مؤخراً أسست منظمة الصباح والتي تتكفل بمساعدة الأرامل والأيتام.