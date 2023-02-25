عقوبة قاسية تنتظر من يشاهد أفلام هوليوود في كوريا الشمالية

تلقى أولياء الأمور في كوريا الشمالية تحذيرا من عواقب قاسية تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود، أو أي محتوى غربي، بحسب أوامر الرئيس الكوري كيم جونغ اون.

وسيتم إرسال والد الطفل الذي يتم ضبطه وهو يشاهد أفلاما أو برامج تلفزيونية أجنبية إلى معسكر عمل لمدة ستة أشهر.

كما سيضطر أطفالهم إلى العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.

وتشمل العقوبة أيضا كل من يتحدث أو يرقص أو يغني وفق "الثقافة الكورية الجنوبية"، حيث دعت السلطات في بيونغ يانغ الآباء لتثقيف أبنائهم وفق المثل الاشتراكية للدولة.