بعد باطرفي.. من هو "العولقي" القائد الجديد لتنظيم القاعدة؟

سعد بن عاطف العولقي.. القائد الجديد لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والاسم الذي تم تنصيبه زعيمًا للتنظيم بعد تأكيد وفاة سلفه خالد باطرفي دون الكشف أو الإشارة إلى أسباب الوفاة أو ملابساتها، فمن هو المكنى بـ "أبي ليث" الذي صنفته الولايات المتحدة "إرهابيًا عالميًا" وعرضت ملايينها الستة كثمن لمعلومة أو أكثر حوله؟

اليمني سعد محمد عاطف.. أحد أبرز المتهمين بالانخراط مع المتشددين اليمنيين لتنفيذ عمليات استهدفت المصالح الغربية والأمريكية قبل أكثر من 20 عامًا وذلك بحسب تقارير أشارت إلى أن أولئك المتشددين كان قد أعادهم بن لادن من أفغانستان إلى اليمن بُغية تنفيذ تلك العمليات، وبالعودة إلى العولقي فهو عضو بارز في التنظيم بمحافظة حضرموت اليمنية كما أنه عضو سابق في مجلس الشورى في قاعدة جزيرة العرب حيث ينتمي إلى قبيلة العوالق البارزة في قوام القوات الجنوبية شبوة، كما يعد بمثابة " مرشد التنظيم " هكذا تقول بعض المصادر.

العولقي الذي سُجل آخر ظهور له في مقطع مصور في فبراير 2023، حث فيه آنذاك قبائل أبين وشبوة اليمنيتين على مقاومة مبادرات المجلس الانتقالي الجنوبي لقتال تنظيم القاعدة، وسط أنباء عن انشقاقات وخلافات أدت إلى تصدع التنظيم

في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من محاولات لم شمل أطرف التنظيم إلا أن الانقسامات لا زالت تسيطر على الموقف في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى علاقات القائد الجديد مع القبائل اليمنية والحوثيين فهل سيقف العولقي وعلاقته وراء إنعاش التنظيم ماليًا وتوحيد صفوفه؟