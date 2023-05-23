بريجوجين يرفض الأوسمة .. هل توسع الشرخ بين قائد فاغنر والدفاع الروسية ؟

لا داعي للأوسمة يا بوتين، رئيس فاغنر في حلقة جديدة من المماحكة مع الرئيس الروسي وهذه المرة بعد انتصار باخموت.

لم يعجب رفع أسماء المشاركين في عملية باخموت وتقليدهم "أوسمة الشرف" بأمر من بوتين، صديقه يفجيني بريجوجين، الذي اعتبر بأن "أوسمة الشجاعة" التي سيقلدها بوتين لمقاتلي "فاغنر" لا حاجة لها إذا كان الكرملين سيقلد مثلها لمن لم يشارك في المعارك أصلا.

بريجوجين عانى من مشاكل عدة مع وزارة الدفاع لأشهر، ووجه سابقا انتقادات لاذعة للوزير سيرغي شويغو ولهيئة الأركان، كما اتهم قيادة الجيش بعرقلة إمداده بالتعزيزات، وها هو اليوم يسلم " باخموت" مربط فرس المعارك للجيش الروسي بعد أن استولى عليها، منوها إلى أن فاغنر لن تشارك في أي معارك قريباً حتى توكيلها بمهمات جديدة.. فهل يتوسع الشرخ الذي تفجر سابقا أكثر بين فاغنر والدفاع الروسية؟>