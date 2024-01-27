"نقطة عمياء" في القدرات الدفاعية الأمريكية تهدّد الأمن القومي

"نقطة عمياء" في القدرات الدفاعية الأمريكية "تشكل تهديداً للقوات العسكرية والأمن القومي".. استنتاجٌ توصّل إليه مكتب المفتش العام التابع لهيئات الرقابة الداخلية في البنتاغون، بعد أن أقرت تلك الهيئات عدم امتلاك الولايات المتحدة للقدرات اللازمة للدفاع عن البلاد ضد ما وصفته بأي "غزو أجنبي افتراضي"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

الوثيقة التي رفعت السرية عنها أخيراً، وجدت أن وزارة الدفاع الأمريكية تفتقر إلى جهد شامل أو منسق لتتبع وتحليل الأجسام الطائرة المجهولة، والتي تم تغيير اسمها إلى "الظواهر الشاذة غير المحددة" في السنوات الأخيرة، بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع المرتبط على نطاق واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.

"الاهتمام العام الكبير بكيفية تعامل وزارة الدفاع مع الأجسام الطائرة المجهولة، دفع المفتش العام روبرت بي ستورش، إلى إعلان رفع السرية عن التقرير، الذي كشف تقصير وزارة الدفاع في إصدار خطة استجابة شاملة للأجسام الطائرة المجهولة، تحدد الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات وإجراءات التنسيق للكشف عن الحوادث والإبلاغ عنها وجمعها وتحليلها وتحديدها".

وفي بيانٍ له قال ستورش: "إننا نصدر هذا الملخص غير السري، لنكون شفافين قدر الإمكان مع الشعب الأمريكي بشأن عملنا الرقابي على هذه القضية المهمة".

بينما قدم مكتب المفتش العام 11 توصية، لتفادي الخطر الناتج عن المشكلات المحددة في التقرير.