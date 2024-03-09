نساء غزة.. مآسٍ مركبة بسبب الحرب

فاتورة مضاعفة تدفعها النساء في غزة ومعاناة غير مسبوقة بسبب الحرب من جهة وتداعياتها الثقيلة اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً من جهة أخرى.

أشكال معاناة النساء في غزة تتباين ما بين القتل المباشر لهن أو لأفراد من عوائلهن والاعتقال وما يرافقه من تعذيب وتنكيل أو تحمل أعباء أسرهن بشكل كامل في حال مقتل الزوج، كما تفتقر النساء الحوامل منهن بمراكز الإيواء لأدنى مستويات الرعاية الصحية.

المرأة في غزة تشكل ما نسبته 49% من عدد السكان قتل منهن خلال الحرب الدائرة حالياً 9 آلاف سيدة كما أن 75% من إجمالي الجرحى من الإناث و70% من المفقودين هم من النساء والأطفال.

معاناة النساء في غزة لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعرض الحوامل والمرضعات إلى مخاطر صحية وسوء تغذية، بينما لا تستطيع النساء الأكبر سنا الوصول لأماكن توزيع الغذاء.. وسط تساؤلات ألا يحق لنساء غزة العيش كباقي نساء العالم.