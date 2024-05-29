"اقضوا عليهم".. نيكي هيلي تفجر عاصفة من الغضب بعبارات تحريضية

أشعلت نيكي هيلي المندوبة السابقة لأمريكا لدى الأمم المتحدة، عاصفة من الغضب بعد تداول صورة لها وهي تكتب عبارات تحريضية على قذائف إسرائيلية.. كتبت هيلي على إحدى تلك القذائف "أجهز عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائمًا" مع رمز القلب؛ ما أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين والمعلقين.. اللافت أن هيلي لم تنشر الصورة المثيرة للجدل عبر حساباتها الرسمية، بل نشرت صورًا أخرى من زيارتها لإسرائيل.

وزير التراث الإسرائيلي المتشدد عميحاي إلياهو سارع بنشر الصورة مشيدًا بهيلي.. ووفقًا لحساب هيلي على منصة "إكس"، زارت شمال إسرائيل لإبداء تضامنها مع تل أبيب في الحرب على قطاع غزة وأيضًا على جنوب لبنان، وعلقت على زيارتها بقولها: "يتعلق الأمر بأمريكا قوية وإسرائيل قوية وأن نحمي أصدقاءنا، ونحاسب أعداءنا".

أضحت زيارة هيلي وتعليقاتها، بجانب توقيعها على القذائف، موضوعًا مثيرًا للجدل والنقاش الحاد في وقت حساس تشهده المنطقة.

ولطالما كانت نيكي هيلي توصف كشخصية سياسية ودبلوماسية محنكة، وُلدت عام 1972 في ولاية كارولينا الجنوبية لأبوين هنديين من السيخ.. بدأت حياتها المهنية في متجر ملابس يخصُّ والدتها، حيث أدارت الحسابات منذ الثالثة عشرة من عمرها، ودرست المحاسبة في جامعة كليمسون.

انتُخبت في المجلس التشريعي لولاية كارولينا الجنوبية في عام 2004، وخدمت ثلاث فترات قبل أن تصبح حاكمة للولاية من 2011 إلى 2017، وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من 2017 إلى 2018.

هيلي عضو بارز في الحزب الجمهوري، وهي أول أمريكية هندية تعمل في مجلس الوزراء الرئاسي، وثاني شخص من أصل هندي يشغل منصب حاكم ولاية.. بقرارها خوض الانتخابات الرئاسية، أصبحت أول جمهوري يتحدى دونالد ترامب للترشح قبل أن تنسحب لاحقًا. تتمتع هيلي بثقل كبير داخل الحزب الجمهوري كمحافظة قوية تعالج قضايا الجنس والعرق.. أما في السياسة الخارجية، فهي تبرز بوضوح دعمها الشديد لإسرائيل.