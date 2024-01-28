ميدفيديف يتنبأ بحرب أهلية أمريكية وانفصال إحدى ولاياتها

مواجهة مدنية مماثلة للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، تنبأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف باحتمال أن تغرق أمريكا فيها.

اعتماداً على ملاحظته للوضع في ولاية تكساس الذي رأى أنه يمضي في طريقه إلى الانفلات..

وعلى قناته في تيليغرام كتب ميدفيديف، إن ظهور "جمهورية تكساس الشعبية أصبح أكثر واقعية"... أمام عجز الإدارة الأمريكية عن التعامل مع أزمة الهجرة التي اندلعت في واحدة من أكبر الولايات الأمريكية.

مشيراً إلى أن فقدان السيطرة على تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة هو نتيجة تصرفات الأمريكيين أنفسهم، ومؤشرات على ضعف هيمنة واشنطن، التي تدعم "كييف" بحماسة بينما تظهرعجزها التام عن التعامل مع قضايا السياسة الداخلية؛ الأمر الذي يرى أنه دفع سكان تكساس إلى النقطة التي بدؤوا فيها التفكير بجدية في الانفصال.

وقال: "بطريقة أو بأخرى، قد تواجه أمريكا أزمة دستورية مستعصية، وتغرق في هاوية مواجهة مدنية جديدة، وربما أكثر تدميراً، لفترة طويلة"

مشيراً إلى أنه رغم أن الاضطرابات في الولايات المتحدة تهدّد الاستقرار العالمي، إلا أن العالم يراقب هجوم الداء السيئ الذي يصيب الولايات المتحدة.