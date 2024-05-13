على متن الطائرة.. وفاة مؤثرة لطبيب سعودي معروف

كان في طريقه جوّاً للمشاركة في "مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة"، عندما تعرّض لنوبةٍ قلبية، نفّذ الطيار على إثرها هبوطاً اضطرارياً في مطار القصيم لإنقاذ حياته، لكن الوقت لم يسعفه..

رحل الطبيب السعودي المعروف "صالح محمد الغامدي"، مدير إدارة تطوير المعايير في المجلس المركزي السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية..

لكن سيرته العطرة ومسيرته الحافلة بالإنجازات جعلت وفاته فاجعةً تركت أثراً كبيراً في قلوب محبيه، الذين تهافتوا إلى رثائه، معبّرين عن حزنهم العميق لفقدان تلك القامة العلمية الكبيرة.

كان الفقيد استشارياً في أبحاث الجينات الطبية، وله عدد من الأبحاث المنشورة في مجلات دولية.

شغل منصب رئيس مركز الجينوم في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وشارك في تأسيس جمعية "الموت الخلوي" السعودية.