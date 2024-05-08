من هي "ضابطة السلام" التونسية التي فازت بجائزة أممية؟

في قطاع ربما كان حكرًا على الرجال.. امرأة عربية تحقق انجازًا احترافيًّا يجعلها محط تقديرٍ أممي..

الرائدة أحلام الدوزي، ضابطة حفظ سلام تونسية تعمل مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فازت بجائزة رفيعة المستوى تُمنح للسيدات العاملات في مجال العدالة والمؤسسات الإصلاحية.

واللافت أن الدوزي المتخصصة في الذخيرة والأسلحة، تعدّ أول امرأة تشغل هذا المنصب في بعثة مونوسكو، وقد تم تكريمها خلال حفل رسمي أقيم في نيويورك.

برز دور أحلام الدوزي في قيادتها سلسلة من التحقيقات الفنية في جرائم خطيرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز المساءلة ومحاسبة الجناة.

وإلى جانب عملها الميداني، تُقدم الدوزي تحليلات قيّمة في مجالي الطب الشرعي والأسلحة والذخيرة، وذلك من خلال دعمها للفريق المشترك المعني بفحص الذخيرة، والذي يضم خبراء من السلطات الكونغولية وبعثة مونوسكو.

التحقت أحلام بالمهمة الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ثلاث سنوات، وهي المرة الثانية لها في مهمة لحفظ السلام.. كانت مهمتها الأولى في مالي بين 2018 و2019..

جائزة الريادة الأممية تهدف إلى إبراز ضابطات العدالة والمؤسسات الإصلاحية اللواتي تجاوزن حواجز النوع الاجتماعي في سياقات صعبة وخطيرة، وأثبتن أن النساء جزء أساس من ولاية كل عملية سلام لخلق سلام مستدام.