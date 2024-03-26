علاقتهم أزلية بالماء.. ماذا نعرف عن الصابئة المندائية في العراق؟

طائفة الصابئة المندائيين تعد من أقدم الطوائف في العراق، وتمتد بجذورها لأكثر من ألفي عام داخل بلاد الرافدين.

كلمة الصابئة مشتقة من "صبا" بمعنى انغمس أو غطس، فيما تفسر المندائي أو "مندا" بالمعرفة، فيطلق عليهم اسم العارفين بدين الحق أو المتعمدين.

المندائيون استوطنوا تاريخيا جنوب العراق خاصة محافظة ميسان، ونظرا لأهمية الماء في عقيدتهم فقد تركز استقرارهم حول الأنهار.

ويحتفل الصابئة المندائيون بأربعة أعياد طوال السنة المندائية وهي: البرونايا عيد الخليقة، والدهفة ديمانة يوم التعميد الذهبي، والدهفة ربه العيد الكبير، والدهفة حنينا عيد الازدهار، وقبل أيام احتفلوا بعيد البروناية بممارسة العادات والتقاليد على جرف النهر.

وإلى جانب لغتهم الأم المندائية يتقن أبناء هذه الطائفة اللغة العربية، إلا أنهم لا يستخدمون حالياً لغتهم الأم سوى في الطقوس الدينية، وإلى جانب العاصمة بغداد، ينتشر أتباع هذه الطائفة في مدن أخرى أبرزها ميسان، والناصرية والبصرة والديوانية.