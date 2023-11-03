"إرم نيوز" من قلب غزة.. طفولة مؤجلة ومآسٍ لا تنتهي

في أحلك الظروف وأقساها لا يجدون صعوبةً في انتزاع ابتسامةٍ من براثن الألم..

حاملين عبواتهم الفارغة، ومتجهين إلى حيثُ يملأونها.. متقمّصين رجولةً تؤجّل طفولتهم.. إلى حين عودتهم بها ملأى إلى عائلاتهم العطشى.

جانب من حياة أطفال غزة بينما يخفت صوت الموت لبرهة.. التقطته كاميرا "إرم نيوز"، حيث رافقتهم في رحلتهم اليومية.

أما من هم في موقع المسؤولية ويدركون حجم المأساة، فتفارق الابتسامة وجوههم لتحتلّها كآبةٌ تعيثُ فيها حزنًا وغضبًا وقلقًا.. مما ستخبئه الدقيقة التالية من عمر يومهم الذي لا يضمنون أن يمضي عليهم وعلى أحبائهم بسلام.. وإذا حالفهم الحظ بنهارٍ جديد، وكان ما يزال في العمر بقيّة، يعودون إلى همومهم اليومية التي تنوء عن حملِها الجبال.