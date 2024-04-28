"تنازلات إسرائيلية".. هذه تفاصيل المقترح الجديد لوقف الحرب في غزة

للمرة الأولى.. إسرائيل تعلن استعدادها لإنهاء الحرب في غزة في المراحل المتقدمة من المفاوضات.. هذا ما كشفت عنه مقترحات إسرائيلية جديدة وضعت على طاولة النقاش.

المقترح الجديد قد يكون بداية انفراجة قريبة في المفاوضات الدائرة من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، فبحسب ما نشر موقع واللا الإسرائيلي، فإن هذا الاقتراح يتضمن ما سماه تنازلات كبيرة من جانب تل أبيب تشمل استعدادا ضمنيا لمناقشة سبل إنهاء الحرب.

أبرز الاقتراحات التي أظهرت تراجعا في الموقف الإسرائيلي هو الاستعداد لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع، الذي يُعرف بممر نتساريم، والاستعداد لوقف دائم لإطلاق النار في المستقبل، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، وهذه المطالب أساسية لحركة حماس.

حماس من جهتها تدرس المقترح؛ إذ قالت على لسان القيادي خليل الحية إنها تلقت رد إسرائيل الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، وإنها تدرس المقترح قبل إعلان ردها.

التوصل إلى اتفاق، وفق وزير الخارجية الإسرائيلي، من الممكن أن يؤدي إلى تأجيل اجتياح رفح؛ الأمر الذي قد يشجع على إبرامه.