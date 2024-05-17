يصلح دراجات و"تكاتك".. عراقي يعمل بيد واحدة

وُلد بإعاقة في يده اليسرى، وتضاعفت معاناته بعد تعرّضه لحادث سير تسبّب له بإعاقة في الساق، ممّا استدعى ربط العظم بالبلاتين الداخلي ليتمكن من ممارسة حياته اليومية.

نور الدين، ابن محافظة ديالى العراقية من مواليد عام 1999، أبٌ لطفلين ويعمل في تصليح الدراجات النارية وعجلات "التكتك" بخبرة تزيد عن ١٢ عاماً.

ورغم أن الحظ لم يسعفه لإكمال دراسته، إلا أنه أصبح اليوم من أمهر أرباب مهنته في قضاء الخالص.

يحلم نور الدين بتركيب طرف صناعي ليده التي تعاني من عوق ولادي حتى تعينه على أداء عمله، الذي يشكل مصدر رزقه الوحيد، إلا أن عمله لا يمكّنه من تحمل تكاليف الطرف الصناعي.

تحديات كثيرة تواجه نور الدين في العمل، خصوصاً أنه يجد صعوبة في الحركة بعد الحادث الذي تعرض له وتسبب بتشوه في ساقه، ورغم ذلك فهو يكافح لتوفير لقمة العيش البسيطة له ولعائلته.