تحليل عسكري.. روسيا تشن المرحلة الثانية من معركة خاركيف وعينها على "نهر أوسكول"

القوات الروسية بدأت معركة خاركيف، قبل عشرة أيام، من أجل إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية، وبعمق عشرة كيلومترات، وضمن المرحلة الأولى من هذا الهجوم تمكنت القوات الروسية من التوغل بعمق خمسة كيلومترات في شمال مدينة خاركيف، وسيطرت على النصف الشمالي من مدينة فوفشانسكا، واقتربت من مدينة ليبتسي. في الساعات الماضية بدأت القوات الروسية بشن المرحلة الثانية من معركة خاركيف، وبدأتها بعبور نهري فوفشا و دونتس، من أجل السيطرة على جنوب مدينة فوفشانسكا، وبالوقت نفسه هاجمت مناطق شرق خاركيف بالقرب من مدينة كوبيانسك، ومن أجل الوصول إلى نهر أوسكا وتأمين منطقة عازلة بعمق عشرة كيلومترات، شرق مقاطعة خاركيف.