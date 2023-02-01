تفاصيل قتل فتاة "جزائرية" على يد شبيهتها العراقية

بحثت عن شبيهة لها ثم قتلتها في جريمة وصفها الإعلام الألماني بـ"جريمة القتل المزدوجة".

اتهمت امرأة زُعم أنها ألمانية من أصل عراقي تدعى شهرابان بإنشاء حسابات وهمية على انستغرام و تنظيم لقاءات مع نساء يشبهنها في مدينة إنغولشتات الألمانية حتى وجدت ما تبحث عنه.

خديجة، مدونة في مجال مستحضرات التجميل، جزائرية وتبلغُ من العمر 23 عاماً، وللأسف كانت الأكثر شبهاً لشهرابان التي استدرجتها بحجة عرض للعمل على إعلان ترويجي، ثم قتلتها بـ 50 طعنة شوهت وجها وجسدها ووضعت الجثة في صندوق سيارتها الخاصة كي تظن عائلتها أنها الضحية وهذا ما حدث بالفعل.

وبحسب ما ورد في صحيفة تلغراف البريطانية فإن تحقيقات الشرطة والتحاليل كشفت تفاصيل الجريمة التي رُجح أن أسبابها تعود إلى أن " المشتبه بها أرادت الاختباء بسبب خلافات داخلية مع عائلتها، وتزوير موتها ".