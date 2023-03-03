أشياء غريبة يعيشها رواد الفضاء

بينما نشاهد رواد الفضاء عبر شاشات التلفاز وهم يسبحون في الفضاء أثناء أداء مهامهم.. لكن هل خطر لكم حجم المصاعب التي يتعرّضون لها؟.

هل تعلمون مثلاً أن رواد الفضاء يلبسون حفّاضات ولا يغيرون ملابسهم لفترة طويلة، قد تصل لشهر كامل، فالملابس لا تغسل في محطة الفضاء لعدم وجود المياه.

وهل تعلمون أيضاً أن رواد الفضاء يأكلون الطعام دون توفّر ملح أو توابل خوفاً من انتشارها في الهواء ودخولها في أعين الرواد..

كما أن البكاء غير محبب في الفضاء فالدموع لا تسرح على الخدين بل على العكس تتجمع حول مقلة العين وتتسبب بحرقة في العينين كلما زادت كميتها.. فيمنح الرواد مرهما خاصا من أجل ترطيب المنطقة المحيطة حول العين.

أما عن النوم، فرواد الفضاء ينامون في وحدات نوم خاصة يتم تركيبها على الجدران..