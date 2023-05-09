المشجع الكفيف.. قصة الشيخ أحمد ابراهيم في مدرجات الأهلي المصري

بعد أن أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، باللقطة الأبرز، خلال مباراة السوبر المصري، بين الأهلي وبيراميدز في ستاد محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ثارت التساؤلات عن الشيخ أحمد إبراهيم.. فمن هو؟.

هو الشيخ أحمد إبراهيم حسن، إمام مسجد فاطمة رشيد بدبي، حفظ القرآن الكريم منذ صغره، في قريته التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، ثم حصل على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية، رغم فقدانه للبصر، واشتهر بين أقرانه بعذوبة صوته في تلاوة القرآن الكريم، قبل أن ينتقل للعمل في الإمارات منذ حوالي ست سنوات.

كما عرف عن الشيخ أحمد منذ صغره عشقه للنادي الأهلي، قائلا إن الأئمة، شأنهم شأن الجميع، بينهم من يحب كرة القدم، وغيرها من الرياضات، فضلا عن أنه لحبه للأجواء الجماهيرية، حرص على الذهاب للاستاد وتشجيع ناديه المفضل.

يحرص الشيخ أحمد دائما على توجيه رسائل للمشجعين وخاصة الشباب، مؤكدا أن الرياضة وسيلة للتعارف والتقارب، وليست بابا للتنافر والشجار.

والآن، ما هو تعليقك على ورة الشيخ أحمد الشهيرة؟.