لسبب غريب.. ملك بريطانيا تشارلز الثالث "يشكو" من حراسه

أصواتهم عالية وضربات أقدامهم مزعجة.. يبدو أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بدا منزعجا من تصرفات حراسه.

هذه الصرخات التي يرددها الحراس وهم يضربون بأحذيتهم المكسوة بالفولاذ أرض قصر سانت جيمس ذهابا وإيابا خلال مسيرهم الصباحي باتت تشوش الملك نظرا لتزامنها مع إجرائه مكالمات هاتفية.

تشارلز البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما وجه رسالة مهذبة إلى دائرة الحراس يطلب فيها أن تكون أصوات الحراس أكثر هدوءا مضيفا أنه سيقدر ذلك كثيرا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.