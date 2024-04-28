"صحفي الصم".. شاب فلسطيني ينقل حرب غزة بلغة الإشارة

ينقل هذا الشاب الفلسطيني الأصم الأحداث الدائرة في قطاع غزة بلغة الإشارة، ليكون صحفي الصم الوحيد في القطاع.

باسم الحبل ينشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو تمثل موجزاً للأحداث اليومية في مراكز النزوح والخيام والمستشفيات بلغة الإشارة، ثم يترجمها للغة الإنجليزية لاستهداف جمهور الأجانب، كما أنه يخاطر بحياته في مناطق القصف لنقل الأحداث.

الحبل كان قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع ينشر مقاطع فيديو لتفاصيل حياته اليومية، ومع بداية الحرب بدأ ينقل معاناة النازحين، وتطور الأمر معه لينقل أخبار القصف الإسرائيلي والضحايا والمصابين.

ونجح "صحفي الصم"، كما يحب أن يطلق على نفسه، في تغيير آراء شريحة كبيرة من فئة الصم والأجانب من متابعيه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.. ويطمح اليوم للانضمام لقائمة الصحفيين العاملين في المجال بشكل رسمي.