بسبب الحرب في أوكرانيا.. روسيا تفقد نفوذها على جيرانها

بينما تحاول إخضاع أوكرانيا، روسيا تفقد نفوذها التقليدي على جيرانها الآخرين.. هذا ما كشفته مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن استطلاع رأي نظمته مؤسسة غالوب.

المجلة الأمريكية عللت تراجع نفوذ موسكو في محيطها إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أسهمت بشكل كبير في انشغال روسيا عن جيرانها.

ويظهر استطلاع غالوب أن الموافقة على القيادة الروسية في دول مثل أرمينيا وأذربيجان ومولدوفيا وكازاخستان، تضاءلت بشكل كبير عن ما قبل عام 2020.

النزاع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان هو المثال الأوضح لغياب النفوذ الروسي في المنطقة بحسب نيوزويك، حيث إن انشغال روسيا بحربها صرف انتباهها عن دور الوسيط التقليدي الإقليمي الذي كان على الجميع الإصغاء والانصياع إليه.

كما ضربت المجلة مثالا آخر بدولة مولدوفيا التي يشعر سكانها بالقلق حول فرضية تفكير روسيا في ضم منطقة ترانسنيستريا الانفصالية حيث لا تزال موسكو تحتفظ بقوات حفظ السلام.