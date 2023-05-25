من هي عزّة السديري والدة خطيبة ولي العهد الأردني؟

ما زالت الترتيبات لحفل الزفاف الملكي في الأردن تسير على قدم وساق، وكانت أولى الفعاليات الرسمية هي حفل الحناء والعشاء الذي أقامتة والدة العريس الملكة رانيا العبدالله، والذي ظهرت فيه والدة العروس وأثارت تفاعلا كبيرا.. فمن هي؟

هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري والدة خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وحفيدة عبدالعزيز بن أحمد السديري الذي له جهود كبيرة في تاريخ تأسيس السعودية.

وُلدت عزة في الرياض وزوجها هو خالد بن مساعد آل سيف، ولها 4 من الأبناء هم فيصل، ودانا، ونايف وأصغرهم سنا رجوة خطيبة ولي العهد الأردني.

تنتمي لعائلة السديري وهي عائلة والدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأميرة الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري.

والدها الراحل نايف السديري يعد من الشخصيات البارزة في السعودية وكان اليد اليمنى لمؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز.