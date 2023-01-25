خطوة مفاجئة ومشاهد غير معتادة من روسيا تحسبا لهجوم أوكراني

فجأة ظهرت هذه المشاهد غير المعتادة لنشر منظومة دفاعية في موسكو، فما الذي يجري؟

الجيش الروسي، نشر منظومة Pantsir-S1 الدفاعية، فوق أسطح مبان، عسكرية وأخرى سكنية وتعليمية، منها هذا المبنى الواقع على بعد 2.4 كم فقط من الكرملين.

الخطوة المفاجئة فسرت بأنها تحسب روسي لهجوم قد يشن على مبان حيوية في العاصمة، حتى ولو كان ذلك مستبعدا في الوقت الراهن، فيما برر صحفيون روس الخطوة بأن القيادة تفهم جيدا طبيعية المخاطر المحتملة.

وتستخدم هذه الأنظمة قصيرة إلى متوسطة المدى للدفاع ضد الطائرات والمروحيات والصواريخ وحتى الطائرات بدون طيار فهل باتت روسيا تخشى استهداف موسكو؟