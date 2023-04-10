أمريكا تفتح تحقيقا بشأن تسريب وثائق عسكرية سرية

زخم تسريبات الوثائق العسكرية الأمريكية السرية مستمر.. إليك أبرز ما جاء في الوثائق المسربة.

الوثائق الأمريكية تتضمن أسرارا خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

وتظهر مدى اختراق أجهزة المخابرات الأمريكية للجيش الروسي وتجسسها على كبار القادة العسكريين والسياسيين في أوكرانيا.

الوثائق المسربة كشفت أن مسؤولين من فاغنر التقوا سرا بجهات تركية لبحث تهريب أسلحة لاستعمالها في أوكرانيا.

كما شملت أيضا معلومات سرية حول استعداد إسرائيل لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

إحدى الوثائق سلطت الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أمريكية.

انتشار الوثائق بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي دفع وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق في القضية.