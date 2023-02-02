إيران تتهم العراق بهجوم منسوب لإسرائيل في أصفهان

إيران توجه أصابع الاتهام إلى العراق في الهجوم الليلي الذي شنته إسرائيل في أصفهان.

طهران قالت إن فصائل كردية متمركزة في كردستان العراق هرّبت أجزاء المسيرات والمتفجرات إلى داخل إيران ليتم تركيبها في ورشة مجهزة بمساعدة قوات مدربة بأمر من جهاز أمن أجنبي.

الاتهام الجديد لم يتضمن إشارة مباشرة إلى إسرائيل بل انتقادًا للحكومة العراقية لعدم وفائها بوقف هذه الأنشطة.

والسؤال هنا: كيف للحكومة العراقية وقف أنشطة لم تستطع طهران نفسها إيقافها؟

أم هو تمهيد لرد إيراني في العراق بعيدًا عن إسرائيل كما جرت العادة، يقول أحد المعلقين.