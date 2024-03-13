بوينغ تستمر في إثارة الرعب والعثور على "جثة كاشف أسرارها".. هذا ما جاء في الأخبار التي تصدرت شركة بوينغ عناوينها، فالخلل الفني الذي تعرضت له إحدى طائراتها وتسبب في فقدان ارتفاع الطائرة بسرعة وارتطام الركاب بالسقف تزامن مع العثور على جثة مسؤول سابق تمكن من كشف خلل في عملاق السماء الذي أصابت أسطوله عدوى الحوادث المرعبة..

" ففي ظروف غامضة " عُثر على جون بارنيت ميتًا في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية إثر جراح ألحقها بنفسه وذلك بحسب تقارير إعلامية ذُكر بين سطورها أن الرجل مات بعد أيام قليلة من الإدلاء بشهادته ضد الشركة التي عمل بها 7 سنوات كمدير لمراقبة الجودة..

بارنيت الذي تقاعد في عام 2017 ، فجر حينها الكثير من المفاجآت التي أثارت الرأي العام و تمحورت حول الممارسات السيئة في مصانع بوينغ كان من بينها تركيب أجزاء دون المعايير المطلوبة في الطائرات، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن انتقاد الشركة وعلى ما يبدو أن حوادث الجو المتزايدة التي يتعرض لها أسطول بوينغ أعاد لفت الأنظار إلى بارنيت الذي كان يحضر في الفترة الأخيرة للإدلاء بشهادته في الدعوى التي رفعها سابقًا ضد الشركة متهمًا إياها بتشويه سمعته وإعاقة تقدمه المهني بسبب كشفه الكثير من المشاكل في المصنع، في الوقت الذي لم يُعرف فيه إلى الآن أسباب حوادث بوينغ التي تتنوع بين سقوط إطار، وهبوط اضطراري، وتحطم، وفي أفضل الأحوال انفصال باب الطوارئ في الجو.