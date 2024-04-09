اغتالته إسرائيل في لبنان.. من هو القيادي في "حزب الله" علي أحمد حسين؟

حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية تتصاعد، على خلفية المناوشات المتبادلة بين الطرفين، كان آخرها مقتل القياديّ في حزب الله علي أحمد حسين بغارة إسرائيلية على منطقة السلطانية جنوب لبنان.. فمن هو؟

الجيش الإسرائيلي قال، في بيان له، إنه قتل علي أحمد حسين، قائد منطقة "جبال الرميم" في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، زاعما تورّطه في عمليات إطلاق قذائف على إسرائيل.

علي أحمد حسين، وفق الجيش الإسرائيلي، كان يخطط لهجمات على الداخل الإسرائيلي، وفي إطار منصبه، كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ هجمات على إسرائيل.

وعلي أحمد حسين من مواليد عام 1984 في بيروت، ومسؤول بارز في "حزب الله" اللبناني، ويصل إلى رتبة قائد لواء، وهو قائد قوة الرضوان في منطقة الحجر "جبال الرميم"، وكان المسؤول عن عدد من العمليات التي قام بها "الحزب" في إسرائيل.

ومنذ بداية القصف المتبادل، قُتل في لبنان 362 شخصا على الأقل، بينهم 239 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.