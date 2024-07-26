في واقعة هزّت المجتمع المصري، امرأة تعتدي على حماتها بطريقة عنيفة وتسحلها وتمزق حجابها.. والابن ينشر الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة على منصات التواصل..

يظهر في الفيديو السيدة المعتدى عليها وهي تنظف سلم البناية، بينما تجلس زوجة ابنها المغترب ووالدة الزوجة على الدرج .. يبدو أن المشكلة بدأت بمشادة كلامية بين السيدات، وحين انتهت أم الزوج من التنظيف، وجلست على الدرج لتستريح فوجئت باعتداء زوجة ابنها عليها .. في مشهد مروّع ظهرت زوجة الابن، وهي تضرب حماتها بوحشية، ولم تكتفِ بذلك، بل أمسكت بقطعة خشبية طويلة، وضربت بها حماتها على رأسها، مما أثار صدمة كبيرة بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

قام الابن المغترب بنشر مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة بمدخل المنزل لتفنيد ادعاءات زوجته بأن والدته هي من بدأت بالاعتداء.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات في محافظة الشرقية ألقت القبض على زوجة الابن، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة .. الضحية الحاجة حنان قالت إنها فوجئت بمحاولة زوجة ابنها ووالدتها افتعال المشاكل معها.. وأضافت أن نجلها يعمل في الخارج وبناتها متزوجات، وهي تعيش مع زوجة ابنها فقط.

وفي مفاجأة صادمة قالت زوجة الابن في النيابة إنها لم تكن في وعيها وقت الاعتداء مدعية أنها "مسحورة" من قبل أشخاص يريدون تدمير علاقتها بزوجها، وأنها تحاول العلاج من هذا "المس والسحر" منذ أسبوع.

أوضحت الأم أن نجلها لم ير ابنته البالغة من العمر 4 أشهر منذ ولادتها، ويعمل في إحدى الدول الخليجية لتوفير المال لعائلته.. وفور رؤيته لمقطع الفيديو انهار باكياً، وحجز أول طائرة إلى مصر ليكون بجانب والدته.