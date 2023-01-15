خلاف نادر بين فاغنر والجيش الروسي بعد انتصار سوليدار

كشف الانتصار الروسي الهام في بلدة سوليدار الأوكرانية عن خلاف نادر بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي.. ففي البداية أعلنت وزارة الدفاع الروسية النصر في بيان لم يشر إلى قوات فاغنر

بيان أثار غضب يفغيني بريغوزين ، رئيس مجموعة فاغنر الذي سارع لاتهام الجيش بـ "محاولة سرقة انتصار فاغنر"

كما صرح أندريه تروشيف ، وهو قائد كبير في قوات فاجنر أنه فوجئ ببيان الوزارة لأن "سوليدار حررت فقط بجهود مقاتلي فاجنر". وفي غضون ساعات ، اضطرت وزارة الدفاع الروسية لإصدار بيان جديد يشيد بدور مجموعة فاغنر التي يبدو أن نجمها سيصعد بشدة بعدما أثبتت أنها أكثر فاعلية من باقي وحدات الجيش .