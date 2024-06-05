تفاصيل الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت

هجوم مسلح استهدف مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، فمن الفاعل؟ وما هي دلالات هذا الهجوم؟

نفذت العملية على يد 3 مسلحين، قال الجيش اللبناني إنه ألقى القبض على واحد منهم بعد إصابته، ليتبين لاحقا أنه يحمل الجنسية السورية، إلا أن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنه ينتمي لتنظيم متشدد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل للمسلح المصاب، والعبارات التي كُتبت على عتاده العسكري، فيما أكدت السفارة أن جميع منشآتها وعامليها في أمان.

وبحسب محللين وسياسيين، فإن الاعتداء على السفارة جاء قبل زيارة قائد الجيش اللبناني جوزيف عون للولايات المتحدة، كما جاء قبل ساعات قليلة من مناقشة الولايات المتحدة مسألة وقف إطلاق النار في غزة داخل مجلس الأمن، وهي دلالات دفعت إلى طرح المزيد من الأسئلة حول توقيت الهجوم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر السفارة الأمريكية في بيروت لهجوم مسلح، ففي عامي 1983 و1984 تعرضت لهجومين أسفرا عن مقتل العديد من الأشخاص، نُفذ الأول على يد منظمة الجهاد الإسلامي، بينما اتهمت أمريكا جماعة حزب الله بتنفيذ الهجوم الثاني.