مهندس التقارب مع دول الخليج.. من هو الأدميرال علي شمخاني؟

درس الزراعة لكنه انتهى به في المطاف في حقول العسكر والسياسة والسير على الحبل المشدود بين مراكز صنع القرار في طهران

قبل سنوات وصفه الكاتب الأمريكي البارز ديفيد إيغناسيوس بأن نجمه آخذ في الارتفاع في سماء السياسة.. مضيفا في مقال حينها بصحيفة واشنطن بوست أن شمخاني يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في إدارة الأزمة مع العالم العربي

واليوم تتسلط الأضواء على الأدميرال علي شمخاني كمهندس عن الجانب الإيراني للاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات مع السعودية والتقارب مع دول الخليج.