مجنّدات إسرائيليات يرقصن.. وتنّين يرسل ناره إلى غزة

من يراقب حسابات الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل، لا يجد صعوبةً في تحديد طبيعة المزاج الإسرائيلي العام اتجاه الحرب على غزة.

ورغم أن تصرفات الجنود على الجبهات المفتوحة في القطاع تسببت للقيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية بحرجٍ شديد، إلا أن الغريب هو سياسة التساهل التي تتبعها تلك القيادات، ما يضعها موضع الاتهام أمام الرأي العام العالمي، الأمر الذي يشجع الجنود على ارتكاب مزيدٍ من الحماقات، مثل هذا الجندي الذي يُظهر إحساساً بالمرح في إرسال الموت والدمار إلى غزة.

وهنا جنديّاتٌ دخلن في نوبة رقص هستيرية، في مشهدٍ بعيدٍ عن الطبيعة الأنثوية أمام بشاعة الحرب.

وقد لخصت درور سادوت، المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان الأمر بقولها: "التجرد من الإنسانية في رأس السلطة يمتد ليصل إلى الجنود".