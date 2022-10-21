عائلة الطفل السوري المقتول محمود العمر تروي المأساة

وينفي المتهم ارتكابه الجريمة بالقول إنه أخذ محمود لإيصاله إلى مكان عمل والدته في مركز ليزر، وخلال الطريق سقط الطفل عن الدراجة عند دوار الأزهري وتوفي.

ووفقاً لوسائل إعلام سورية، توقف المتهم ليكشف على الطفل فرآه ميتاً، ثم حمل الجثة ووضعها على الدراجة النارية مرة أخرى وأخذها إلى منطقة ابن هانئ والتي تم العثور عليها هناك لاحقاً.

ونزحت عائلة محمود العمر من حلب واستقرت في مدينة اللاذقية الساحلية، هرباً من الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة.

ويروي كل من والدة الطفل المقتول وخاله المأساة التي تأتي بعد فترة قصيرة من جريمة الطفلة جوى إستنبولي التي شغلت الرأي العام في سوريا.