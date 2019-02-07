فاروق حسني يبرر تصريحه المثير للجدل عن فن الرسم (فيديو إرم)

كشف الفنان التشكيلي المصري ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، حقيقة تصريحاته التي أثارت جدلاً عندما قال إن “الناس أخيرًا فهمت الشخابيط”، ما اعتبرها البعض استهزاء بفن الرسم والإبداع.

وأكد حسني، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن تصريحه كان “فكاهيًا” لا يقصد من ورائه أي إساءة، ولكنه سعيد بانتشار الوعي الفني عند الجمهور، وأنه يفضل عمله كفنان حر أكثر من عمله كوزير.

وأشار إلى أنه سيشارك في معرض “أرت فير” في الإمارات، بلوحة واحدة فقط، وهي إهداء منه لدولة الإمارات العربية، لافتًأ إلى أنه استخدم ألوان العلم الإماراتي في لوحته الفنية المشارك بها في المعرض، بالنظر إلى مكانة الإمارات لديه والدور الذي لعبته لمساندة مصر وقت الأزمات.

وأوضح حسني أنه ليس له مدرسة معينة في الفن، وأن الفن الجميل يفرض نفسه على الجميع لأنه يخاطب جميع الأذواق والثقافات، لافتًا إلى أن أعماله، تأثرت بها أجيال عديدة من الشباب الذين أثروا الفن بأعمالهم.