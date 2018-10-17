يضم مقتنياته الخاصة.. جولة داخل متحف الرئيس المصري الراحل أنور السادات (فيديو إرم)

“رجل الحرب والسلام”.. لقب أطلق على الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات الذي استطاع أن يحرّر الأرض بالسلاح ثم دخل في مفاوضات السلام للحصول على أرض سيناء، ولكن لا أحد يعرف تفاصيل حياة الزعيم الشخصية والعسكرية قبل أن يتولى الرئاسة.

كاميرا “إرم نيوز” سلطت الضوء على حياته من خلال زيارة متحفه الوحيد الموجود في القرية الفرعونية بمصر.

وقال هاني الجوهري، مدير متحف السادات، إن المتحف يتكون من 4 أقسام يتناول كل قسم جزءًا من حياته، مشيرًا إلى أن القسم الأول يحكي عن حياة الرئيس السادات الشخصية والعائلية قبل دخوله مجموعة الضباط الأحرار.

وأضاف لـ “إرم نيوز” أن القسم الثاني يتناول حياة الرئيس السادات مع رجال الثورة والضباط الأحرار، بينما القسم الثالث يتناول فترة حكمه لمدة 11 عامًا بما فيها فترة الحرب والمفاوضات.

وتابع الجوهري أن القسم الأخير عبارة عن بانوراما عن حرب أكتوبر، موجّهًا الشكر للسيدة جيهان السادات حرم الرئيس على إسهاماتها في نجاح المتحف من خلال تقديمها العديد من مقتنيات الرئيس الشخصية من أدوات كان يستعملها في حياته الخاصة.

وأوضح مدير المتحف أن المتحف يضم العديد من خطابات الرئيس السادات مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أثناء فترة المفاوضات، وصوره مع معظم رؤساء العالم الذين زاروا مصر، موضّحًا أنه في نهاية رحلة الزائر داخل المتحف يمكن أن يكتب تعليقه حول مشاعره تجاه المتحف بوجه عام والرئيس السادات بشكل خاص.