بالفيديو.. احتجاز نائب كردي من قبل زملائه لوصفه بارزاني بـ”الفاشل”

احتجز نواب من حزب رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، اليوم الأحد، زميلهم رابون معروف داخل مبنى البرلمان في أربيل بعد وصف رئيسهم بـ”الفاشل”.

وكان معروف المتحدث باسم “تيار الجيل الجديد”، عقد مؤتمراً صحافياً بالتزامن مع جلسة البرلمان وجه فيه انتقادات حادة لبارزاني على خلفية استفتاء الانفصال على الإقليم.

واقتحم مواطنون غاضبون مبنى البرلمان بالتزامن مع عقده جلسة ماراثونية، إثر تقديم بارزاني لاستقالته وتوزيع صلاحياته على السلطات الأخرى، وقاموا بالاعتداء على الكوادر الصحفية لنقلها المؤتمر الصحافي لمعروف.

وتدخل سداد بارزاني مسؤول مكتب رئيس الإقليم المستقيل لفك احتجاز النائب معروف من قبل زملائه.