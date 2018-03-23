أرقام المشاهدات تتحدث.. من صاحب أقوى “برومو” لمسلسلات رمضان 2018؟

تتنافس الشركات المصرية المنتجة لـ”مسلسلات رمضان 2018“، في عرض مقاطع الفيديو الترويجية “البرومو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، لجذب أكبر نسب متابعة خلال الشهر الذي يعد موسمًا سنويا للدراما التلفزيونية.

“إرم نيوز” بدورها رصدت نسب المشاهدات لهذه “البروموهات” والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: “نسر الصعيد زين”

حلَّ في الصدارة “برومو” مسلسل “نسر الصعيد زين”، للنجم محمد رمضان، وحقق نحو مليونين ونصف المليون مشاهدة خلال أسبوع على حساب الفنان الرسمي على اليوتيوب.

ثانيًا: “عوالم خفية”

تلاه مسلسل “عوالم خفية” للزعيم عادل إمام، الذي حقق مشاهدات مرتفعة بعد ساعات من طرحه من جانب الشركة المنتجة Magnum Productions.

وفي اليوم الأول لطرحه حقق 90 ألف مشاهدة وفي ثلاثة أيام تخطّى 300 ألف مشاهدة.

ثالثًا: “كلبش ج2”

نفس الرقم تقريبًا حققه برومو مسلسل “كلبش الجزء الثاني” لأمير كرارة الذي عرضته الشركة المنتجة Synergy لتامر مرسي، ولكن هذا الرقم تحقق في أكثر من شهر، إذ عرض منذ 19 شباط/ فبراير 2018، وحقق 314 ألف مشاهدة، رغم النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في رمضان الماضي.

رابعاً: “فوق السحاب”

شركة الإنتاج نفسها طرحت “برومو” مسلسل “فوق السحاب” لهاني سلامة منذ شهرين، وحقق 205 آلاف مشاهدة.

خامسًا:”طايع”

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل الزعيم المقبل “برومو” مسلسل آخر تنتجه أيضًا هو “طايع”، للنجم الشاب عمر يوسف، وغلب الغموض على المقطع الترويجي، وحقق 178 ألف مشاهدة على حساب الشركة على اليوتيوب، وهو نفس الحساب الذي طُرح عليه “برومو” مسلسل الزعيم، وحقق مشاهدات عالية.

سادسًا:”أفراح أبليس ج2″

وخلال شهر ونصف الشهر حقق برومو مسلسل “أفراح إبليس” الجزء الثاني، 89 ألف مشاهدة، وهو من بطولة: جمال سليمان، ومحمود عبدالمغني، وصابرين.

سابعًا:”منطقة محرمة”

وطرحت شركة “فريم ميكرز” للإنتاج الفني المنتجة لمسلسل “منطقة محرمة” للفنان خالد النبوي برومو للمسلسل، وحقق أكثر من 43 ألف مشاهدة خلال أسبوعين.