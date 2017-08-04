مضيق هرمز الأكثر استخدامًا لتجارة النفط خلال 2016 (فيديوغراف)

احتل مضيق هرمز، الذي يقع في منطقة الخليج العربي، المرتبة الأولى بين الممرات البحرية الدولية الأكثر استخدامًا لنقل وتجارة النفط خلال 2016.

وبحسب معطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مضيق هرمز احتل المرتبة الأولى لـ6 سنوات متتالية بين الممرات البحرية الدولية.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنه تم نقل 18.5 مليون برميل من النفط يوميًا، خلال 2016 عبر مضيق هرمز.

وتشير البيانات إلى أن قرابة 80% من النفط المستخرج في السعودية والكويت والإمارات والعراق، تم نقله عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الآسيوية.

وجاء مضيق ملقا القريبة من سواحل ماليزيا، في المرتبة الثانية بين الممرات البحرية التي تم استخدامها بكثرة خلال 2016، بمعدل يومي وصل إلى 16 مليون برميل.

أما قناة السويس فاحتلت المرتبة الثالثة، بمعدل 5.5 مليون برميل يوميًا، وحل مضيق باب المندب رابعًا بمعدل 4.8 مليون برميل يوميًا.

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