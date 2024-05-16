استطلاع: ثلث الأسر الإسبانية تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة
كشف استطلاع نشرته صحيفة "20Minutos" الإسبانية أن أكثر من ثلث الأسر الإسبانية تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكرت أن 35% من السكان الإسبان يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في تغطية نفقاتهم بينما أُجبر 46% من المواطنين على تخفيض نفقاتهم.
وعلى وجه التحديد، فإن الشباب هم الذين يواجهون أكبر قدر من المشاكل في تلبية احتياجاتهم، بحسب الاستطلاع.
وقال 42% ممن تمت مقابلتهم في الاستطلاع، وتتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، إنهم يواجهون صعوبات في تغطية النفقات الأساسية، مقارنة بـ 24% يقولون إنهم يعيشون بشكل مريح.
وبحسب الاستطلاع، يُعد وضع النساء أسوأ قليلاً من وضع الرجال حيث إن 37% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع لديهن مشاكل في دفع فواتيرهن، مقارنة بـ 33% من الذكور.
وفي مواجهة هذه الصعوبات المالية، قال ما يقرب من نصف الذين أجريت معهم مقابلات إنهم خفضوا بعض نفقاتهم في الأشهر الأخيرة.
وذكر الاستطلاع أن هذه النسبة انخفضت قليلاً مقارنة بـ 51% اضطروا في عام 2023 إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة.
كما كانت أغلبية من قاموا بتعديل عاداتهم الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة هم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، حيث أقر 54% منهم بخفض النفقات.
ولفت الاستطلاع إلى أن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي اضطرت فيها الأسر إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعزا ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وتغير المناخ، لافتا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للأسر في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن هناك 28% فقط من المواطنين حول العالم يعيشون بشكل مريح، بينما أكد 42% ممن شملهم الاستطلاع أنهم قاموا بالفعل بتخفيض بعض النفقات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ويخطط 30% للقيام بذلك في الأشهر المقبلة.