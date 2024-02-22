بنك إسبانيا يحذر من مخاطر التضخم في ظل اضطراب سوق العمل

حذَّر البنك المركزي الإسباني من مخاطر محتملة على التضخم، إذا استمر الضغط على سوق العمل، وفق ما أورده موقع "إنفوباي" الإخباري.

وقال الموقع في تقرير له إن النسبة بين الشواغر والبطالة اكتسبت ثقلًا عند تحديد تضخم الأجور، مع التحول إلى الأسعار التي تبدو في الوقت الحالي محدودة، لكنها إذا تكثفت فقد تؤدي إلى نشوء تهديدات معينة بدرجة أكبر من الاستمرار.

وبحسب الموقع، فإن النوبة التضخمية الأخيرة تستجيب لعدة اضطرابات متقاربة في الزمن، والتي لعبت في إسبانيا إلى جانب أزمتي الطاقة والغذاء، دورًا أساسيًّا في تطور تضخم اقتصاد البلاد.