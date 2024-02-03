نيويورك توقف استخدام "روبوت المراقبة" داخل أنفاق المترو
أوقفت شرطة نيويورك عمل "روبوت المراقبة" التابع لها، داخل أنفاق المترو في المدينة، على ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، بعد خمسة أشهر فقط على استعانتها به، لتنفيذ دوريات، وقد رآه بعضهم "الجوهرة التكنولوجية" لأمن محطات القطارات السفلية، فيما لم يرِ فيه آخرون سوى "سلة مهملات على عجلات".
فمستخدمو قطار الأنفاق النيويوركي، سواء أكانوا من المقيمين في المدينة أو من السياح الذي يزورونها، لن يشاهدوا بعد اليوم الروبوت "كاي- 5" (K-5)، الذي أطلق عمله في أكبر محطة مترو نيويوركية هي "تايمز سكوير" في سبتمبر/أيلول الماضي رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، وهو نقيب سابق في الشرطة انتُخِب على أساس برنامج لمكافحة انعدام الأمن.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الروبوت أودِع أحد المخازن، فيما أوضح ناطق باسم شرطة نيويورك، أن الآلة "أنجزت مرحلتها التجريبية في مترو الأنفاق".
وتعرّض الروبوت المجهّز بعدد من الكاميرات وبنظام لطلب النجدة، لمجموعة من الأعطال فيما يتعلق بشحن بطارياته. كذلك تبيّن أن شرطياً يجب أن يرافقه باستمرار، ولم يكن يجيد النزول على سلالم مترو الأنفاق شديدة الانحدار.
وقال رئيس جمعية المناهضة للمراقبة الإلكترونية والتكنولوجية ألبرت فوكس في تعليق ساخر "قلت إنها سلة مهملات على عجلات، ولكن حتى العجلات لم تعمل".
وتابع مستنكرا: "إنفاق هذا الحد على مثل هذه الآلات في وقت يشهد فيه عدد الجرائم تراجعاً، وقام رئيس بلدية المدينة كذلك بخفض موازنات عدد من وظائف البلدية".
ويولي رئيس البلدية إريك آدامز اهتماماً كبيراً بالتقنيات الجديدة، كالتعرف على الوجه والطائرات المسيّرة ونظام تحديد المواقع العالمي ("جي بي إس")، والكلاب الآلية للتصدي لانعدام الأمن.
وارتفع عدد الجرائم في نيويورك بعد الجائحة عامي 2021 و2022، لكنه انخفض بشكل ملحوظ العام الفائت، وخصوصاً في مترو الأنفاق.