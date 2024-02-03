نيويورك توقف استخدام "روبوت المراقبة" داخل أنفاق المترو

أوقفت شرطة نيويورك عمل "روبوت المراقبة" التابع لها، داخل أنفاق المترو في المدينة، على ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، بعد خمسة أشهر فقط على استعانتها به، لتنفيذ دوريات، وقد رآه بعضهم "الجوهرة التكنولوجية" لأمن محطات القطارات السفلية، فيما لم يرِ فيه آخرون سوى "سلة مهملات على عجلات".

فمستخدمو قطار الأنفاق النيويوركي، سواء أكانوا من المقيمين في المدينة أو من السياح الذي يزورونها، لن يشاهدوا بعد اليوم الروبوت "كاي- 5" (K-5)، الذي أطلق عمله في أكبر محطة مترو نيويوركية هي "تايمز سكوير" في سبتمبر/أيلول الماضي رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، وهو نقيب سابق في الشرطة انتُخِب على أساس برنامج لمكافحة انعدام الأمن.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الروبوت أودِع أحد المخازن، فيما أوضح ناطق باسم شرطة نيويورك، أن الآلة "أنجزت مرحلتها التجريبية في مترو الأنفاق".