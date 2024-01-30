تطوير روبوت يقرأ طريقة برايل أسرع من البشر (فيديو)

وتمتلك أطراف الأصابع البشرية مستوى غير عادي من الحساسية، مما يمكّن الأفراد من جمع معلومات معقدة حول محيطهم، بالتالي فإن تكرار هذه الحساسية في يد آلية، بطريقة موفرة للطاقة، يمثل تحديًا هندسيًا كبيرًا يعمل الفريق على تحقيقه.

وأوضح بارث بوتدار، من فريق من الباحثين، أن ليونة أطراف أصابع الإنسان هي أحد الأسباب التي تجعلنا قادرين على الإمساك بالأشياء بالقدر المناسب من الضغط.

وأضاف أنه بالنسبة للروبوتات تحتاج الخاصية إلى الكثير من معلومات الاستشعار، ومن الصعب الحصول على كليهما في وقت واحد، خاصة عند التعامل مع الأسطح المرنة أو القابلة للتشوه.

وقام الباحثون بدمج كاميرا في "طرف الإصبع" للمستشعر الآلي واستخدموا خوارزميات التعلم الآلي "لإزالة التشويش" من الصور، وهي خطوة حاسمة للتعرف على أحرف برايل بدقة.

وبالنظر إلى الاستخدامات المحتملة التي تتجاوز طريقة برايل، مثل اكتشاف الأنسجة السطحية، يتصور الباحثون توسيع نطاق هذه التكنولوجيا إلى حجم اليد أو الجلد البشري، مؤكدين أهميته في تطوير أنظمة الاستشعار الروبوتية عن طريق اللمس.