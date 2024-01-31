أحلام تكشف حقيقة سرقتها في باريس

سخِرت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي مِن شائعة راجَت، حول تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة فعاليات أسبوع الموضة.

واستنكرت أحلام، عبر منشور لها في حسابها في منصة "إكس"، الشائعة، نافية تواجدها في الأصل في باريس، مبينة أنها حاليًّا في سويسرا.

وأضافت مازحة أن "الشائعة تقول إن حقيبتها تعرَّضت للسرقة وفيها مبلغ 100 ألف يورو"، مطالبة بإعادة الحقيبة والمبلغ، الذي يصلح للتسوق.

وألمحت المطربة الإماراتية إلى أنّ الشائعة تسببت بقلق عائلتها عليها.