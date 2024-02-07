بعد دخولها السجن.. هل يتم تجريد الفنانة دنيا بطمة من أوسمتها؟

أصبحت الفنانة المغربية دنيا بطمة مهددة بفقدان الأوسمة الملكية التي نالتها في مناسبات متفرقة، وذلك بعد دخولها السجن في قضية ما عُرف لدى الرأي العام بـ"حمزة مون بيبي".

ونالت بطمة وساما ملكيا من درجة فارس بمناسبة "عيد الشباب" (مناسبة وطنية) سنة 2013، كما حصلت بطمة على وسام مكافأة من درجة ضابط سنة 2018.

ومع إدانة "بطمة" بتهم تتعلق في القضية، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد، فإنه من المرجح أن تفقد أوسمتها.

وقال الأستاذ اليزيد ناعمي، محام بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه من بين أهم الشروط للحصول على الأوسمة المستحقة، هي الإدلاء بورقة السوابق العدلية، ومن هنا تتضح أهمية أن الشخص المراد منحه الوسام يجب أن يكون منعدم السوابق العدلية".

وأكد ناعمي أن "الغاية من ذلك مهمة، وهي الحفاظ على قدسية الوسام وقيمته، لا سيما أنه يتم منحه من قبل أعلى مؤسسة في البلاد وهي المؤسسة الملكية، بعد الموافقة السامية للملك محمد السادس، من ثم يصبح هذا شرطا أساسيا أيضا للحفاظ على الوسام وعدم تعرض حامله للتجريد".

وأضاف أنّ المادة 88 من قانون العقوبات التأديبية نصت كذلك على "إمكانية إصدار قرار بحذف وتجريد من الوسام، ويصدر هذا القرار من قبل مجلس الأوسمة شريطة أن يصوت ثلثي أعضاء المجلس بحذف الوسام، ويرفع للجناب الشريف قصد المصادقة عليه وإقراره".

وشدد على أن المادة 89 من الظهير الشريف "نصّت على أنه بعد المصادقة على الحذف يتم التجريد من الأوسمة والمحددة أنواعها في المادة من الظهير الشريف، ويتم سحب الحق في حمل وسام مغربي وأجنبي".

لكن المحامي في هيئة الرباط، إسماعيل آيت الشيخ، يؤكد، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه "عندما يُقر القضاء عقوبة سجنية بحق حامل الوسام، مثل ما حصل مع الفنانة دنيا بطمة، ولا يصدر معه حكم يفيد التجريد من هذا الامتياز، فإن الأمور تظل على حالها"، مشيراً إلى أنه لا يوجد ضمن مصادر التشريع ما يحدد ضوابط "التجريد" من الوسام.

وزاد المتحدث: "إذا صدر ظهير شريف (مرسوم يقوم بإصداره الملك بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة) بناء على الحكم الصادر بحق حامل الوسام، حينها يتم تجريده من هذا الامتياز".

وأردف المحامي في هيئة الرباط :"باعتقادي الشخصي إذا أُدين شخص ما يحمل الوسام الملكي بجنحة، فيجب أن يتم تجريده من الوسام، لكن ما دام لا يوجد نص قانوني بهذا الشأن فالأمور تترك على حالها".