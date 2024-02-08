قيس الشيخ نجيب يعلق على مشاهد القبلات بمسلسل "الخائن"

وطالت مسلسل "الخائن" انتقادات؛ بسبب احتوائه على مشاهد وصفها البعض بـ"الساخنة"، إذ رأى النشطاء أن هذه المشاهد لا يجب أن تكون ضمن مسلسل عربي.

وقال قيس الشيخ نجيب خلال لقاء تليفزيوني: "كان هناك آراء متفاوتة حول هذه المشاهد، وكان هناك رد فعل رافض لهذه المشاهد، في النهاية نحن في مجتمعات إلى حد كبير متحفظة وتقليدية".

وتابع مستنكرا: "نفس الأشخاص اللي معترضة على المشاهد هم أنفسهم من يشاهدون نتفليكس، وأشياء أخرى غيرها، وفي رأيي ما حدث في الخائن لا يخدش الحياء لهذه الدرجة، ونحن الممثلون تعودنا أن نكون أحرارا مع أنفسنا، وتعلمنا كيف نكون أحرارا مع التمثيل".

وواصل الفنان السوري: "ما يحدث في الخائن هو علاقات زوجية متوترة، وموضوع المسلسل يتحدث عن العلاقة الزوجية والخيانة، يتحدث عن رجل يحب زوجته وفي الوقت ذاته يحب عشيقته، وفي نظري هذه شيزوفرينيا، حتى أنه بعلم النفس هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش كبير، فليس من الطبيعي أن يحب الرجل امرأتين بنفس الدرجة".

وتابع قيس الشيخ نجيب: "حتى نكون صريحين المسلسل يتحدث عن العلاقة بين الرجل وزوجته في غرفة النوم فمن الطبيعي وجود هذه المشاهد، ولكن برجع وبقول إن المسلسل لم يخدش الحياء، والمشاهد كانت موظفة دراميا، ولم نصل لمرحلة أننا نقدم شيئا مبتذلا".